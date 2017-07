Få en SMS når kommunen graver på din vej

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Flemming Steen Munch (V), Københavns Borgerrepræsentation

Der bliver gravet på livet løs i de københavnske gader her i sommerferien. Alene i Brønshøj-Husum har kommunens folk brudt asfalt og fortov op på Frederikssundsvej og Præstegårds Allé. Det er irriterende at blive overrasket af endnu et vejarbejde, når man sidder bag styr eller rat, men nu er der et lille lys forude.

På opfordring fra Venstre er det nemlig blevet besluttet arbejde videre med en ordning, hvor københavnerne kan få mulighed for at tilmelde sig en service, hvor du får en SMS, når der bliver gravet eller afholdt arrangementer i dit nabolag.

Vi forestiller os, at borgeren ved tilmelding til ordningen vælger hvilke gader, områder eller postnumre, som borgeren ønsker notifikationer om. På den måde kan Københavns Kommune viderebringe information til berørte beboere i forbindelse med afvikling af et offentligt arrangement, som kan forekomme generende i form af støj, lukkede gader, midlertidigt inddragede parkeringspladser m.v.

Bolden ligger nu hos forvaltningen, som skal finde ud af, hvordan SMS-ordningen skal skrues sammen, og hvad den koster. Herefter er det os politikere, som til efteråret skal sætte os omkring et bord og blive enige om at prioritere ordningen, når vi skal fordele skattekronerne i næste års budget.

Jeg håber at vi kan finde enighed om at sende penge efter ordningen, så borgerne kan modtage varslinger, når der foregår arrangementer, vejarbejde med videre i deres nærområde. Når blot man er forberedt på generne, bliver de knap så irriterende. Det er en god service og det vil sandsynligvis resultere i færre klager fra borgerne, hvis man ved hvorfor det larmer, og hvornår det stopper.