Første afdansningsbal

I alt deltog 600 glade dansere og gæster i afslutningsballet, som i dagen anledning var rykket til Herlev hallen. Det var et imponerende syn, da de mange dansere indtog dansegulvet i en indmarch, og Ronnie Handskemager slog i sin velkomsttale fast, at selvom det var første gang i Pejsegaardens nye æra, at alle var inviteret til afdansningsbal, så er det starten på en lang tradition, der nu er startet.

Efter indmarchen var de første på gulvet de charmerende 2-4 årige dansere, i sjov koreografi og indimellem med meget selvstændige trin. Derefter overtog danseskolens store succes motionsholdende De Dansende Divaer og Girls & Gays gulvet i en energifyldt og smittende omgang dans til glad pop musik – hvor flere sang lystigt med – deres energi spredtes i hele hallen og stemningen var elektrisk!

Alle pardansere både begyndere og øvede startede deres dans med indmarcher, som endte i flotte formationer af lange rækker af dansere. Derefter dansede alle parrene vals, cha cha cha, Quickstep, Jive og Wienervals, så ikke et øje var tørt.

Der var hip hop og showdance med attitude og flotte effekter med flag i stærke farver. Selv voksne piger gav den gas i hip hop – holdet fik en flot 4. plads ved DM i hip hop tidligere på året, så man må sige at hip hop ikke har en alder efter at have set de seje damer sende håndtegn ud i hallen.

-Det har været en fantastisk sæson, folk har taget overvældende godt imod os her i Husum og vi er så glade for den store tilstrømning af glade dansere i alle aldre. Jeg kan slet ikke vente til at næste sæson starter den 11. september 2017. Vi har et imponerende program med dans for alle og har et storslået team af undervisere, som jeg ikke kan være andet end superstolt af, fortæller Ronnie Handskemager, der lige inden pausen selv indtog gulvet sammen med Claudia Rex og Henrik Lindegaard i et tempofyldt show med forskellige stilarter.

Ros fra Brit Bendixen

I 2. del af showet blev der sagt stor tak til det samarbejde parret Nikolai og Ronnie har med tidligere ejer af Pejsegaarden Britt Bendixen – som kvitterede med at tage mikrofonen og sige tak for det samarbejde de tre har sammen i hverdagen med begges danseskoler på Pejsegaarden og parrets måde at renovere Pejsegaarden på, hvor stilen og sjælen i huset er bevaret, og så samtidigt give huset den opløftningen som det trængte til. Meget bevægende for alle i hallen – ingen tvivl om den store respekt de tre har imellem sig.

Som afslutning på dagen var alle deltagere og tilskuere på dansegulvet, for selvfølgelig slutter en danseskole et afdansningsbal af med fællesdans – alle aldre gav den alt hvad den kunne bære under Ronnie Handskemagers kyndige undervisning i bedste Grease stil.