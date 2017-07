Formel 1-verdensmester med i CHGP

Det er bogstaveligt talt en imponerende samling af racerstjerner og Le Mans-legender, der trækker i køredragterne for at køre historisk racerløb på Bellahøj Park til Copenhagen Historic Grand Prix den 5.-6. august.

I spidsen, for det prominente felt af racerkørere, vil gæster og tilskuere opleve Copenhagen Historic Grand Prix-ambassadør og ni-dobbelte Le Mans-triumfator, Tom Kristensen. Traditionen tro har den danske Audi-ambassadør inviteret to gæster, hvis navne alene klinger smukt blandt racerentusiaster verden over. Der er tale om canadiske Jacques Villeneuve og svenske Rickard Rydell.

To kørere som Tom K. kender fra sin tid i Japanske Formel 3000 i 1990erne samt den britiske standardvognsserie BTCC. For mange er Jacques Villeneuve bedst kendt for sine 11 sæsoner i Formel 1 fra 1996 til 2006.

Verdensmester

I sin blot anden sæson i 1997, vandt han verdensmesterskabet sammen med Williams efter, at Jacques Villeneuve året forinden, i sin debutsæson, sluttede på andenpladsen i Formel 1-stillingen. Dog havde den karismatiske racerkører allerede i årerene før Formel 1 gjort sig bemærket i den amerikanske IndyCar serie, hvor han i debutåret i 1994 sluttede på andenpladsen i det berømte Indy 500.

Året efter strøg canadineren helt til tops i Indy 500 trods en straf på 2 omgange midtvejs i løbet. Ud af 17 løb i sæsonen blev de fire vundet, og Jacques Villeneuve kunne som mesterskabsvinder i IndyCar-serien skrive Formel 1-kontrakt med Williams til sæsonen 1996. Efter at have stoppet sin Formel 1-karriere prøvede Jacques Villeneuve i 2008 kræfter med Le Mans, hvor han sammen med Peugeot sluttede på andenpladsen trods en føring tidligt i løbet.

Svensk stjernedrys

Svenske Rickard Rydell var i sine unge år i lære som revisor i AB Rydell, hans forældres kæde af blomsterforretninger, men blev bidt af racer-basillen og vandt i 1984 og 1985 det svenske gokart 100cc mesterskab. Efter en årrække i Formel-biler debuterede Rydell i 1994 i BTCC i en bil, der i den grad vakte opsigt – nemlig en Volvo 850 stationcar. Det blev til en tredjeplads i det individuelle mesterskab i 1995, 1996, 1999 og 2000, mens svenskeren vandt BTCC i 1998 sammen med Volvo.

Rickard Rydell stillede første gang op i Le Mans i 1990 i en Porsche 962C og sluttede på 12-pladsen. I 2004 blev det til en tredjeplads sammen med Prodrive Racing i deres Ferrari 550-GTS Maranello. Den ultimative succes kom i 2007, igen sammen med Prodrive Racing, denne gang i en Aston Martin DBR9. Sammen med David Brabham og Darren Turner vandt de GT1-klassen.

Fra Aston Martin Racing kommer de regerende verdensmestre i GT-sportsvogne, Nicki Thiim og Marco Sørensen, der i 2016 vandt VM-titlen i FIA World Endurance GT Championship. De var sammen med Richie Stanaway fra New Zealand den hurtigste bil i GTE Pro-klassen i dette års Le Mans, men flere forskellige problemer i løbet af de 24 timer udholdenhedsløb holdt den populære ”Danskerbil” fra en topplacering.

Endnu en Le Mans-kører, der kommer til Copenhagen Historic Grand Prix, er Porschefabrikskører Michael Christensen, der i år kørte sit tredje løb på Le Mans. I Porsche #92 var Michael Christensen og hans to medkørere flere gange med i kampen om podiet indtil en afkørsel i de sene nattetimer sendte bilen ud af løbet.