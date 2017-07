Handel og liv på Frederikssundsvej – ja, tak

I et læserbrev fra Stine Skot i sidste uges avis, kritiseres planerne om et nyt bolig- og butikscenter ved Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet, planer der benævnes dødsygt. I forbindelse med en intern høring har Lokaludvalget udtalt, at vi er opmærksomme på den forventede positive effekt som byggeri af det kombinerede bolig- og butikscenter i Husum vil have for livet på Frederikssundsvej som strøggade. Lokaludvalget prioriterer højt at opretholde og udbygge Frederikssundsvej som en velfungerende strøggade, og har i sit høringssvar peget på det ønskværdige i at stueetagen i det planlagte byggeri planlægges med udadvendte funktioner, brede fortove og udeservering. Det foreslås endvidere, at der tilknyttes ekspertise til rådighed for det lokale handelsliv, således at de nye muligheder udnyttes bedst muligt. Jeg synes, det er vigtigt, at få en større del af handelen tilbage til Husum.

Herudover peger Lokaludvalget på det væsentlige i, at der findes løsninger på de trafikale udfordringer, projektet vil medføre. Allerede i dag er der trafikale problemer i Gadelandet. Jeg er enig med Stine Skot i at København skal være en mangfoldig by – men min konklusion er modsat, nemlig at der skal bygges attraktive private boliger i netop dette område.