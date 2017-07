HSK femtebedste klub ved DM

Ved DM i svømning for seniorer formåede svømmerne fra Hovedstadens Svømmeklub at kæmpe sig frem til en femteplads i den samlede pointkonkurrence. I alt blev det til deltagelse i 20 A-finaler og 24 B-finaler. Et tilfredsstillende resultat af de 14 svømmere. De fem individuelle medaljer fordeler sig blandt tre svømmere: Maria Grandt, Josefine Nielsen og Óli Mortensen.

Alt er i alt er trænerteamet på 1. holdet, Olaf Wildeboer og Øyvind Røsland, tilfredse med medalje- og finalehøsten; dog skal andelen af personlige rekorder fremover være bedre. Det betyder, at svømmerne skal svømme flere bedste-tider hjem.

– Vi blev nr. fem ved det officielle DM for hold i december 2016 og gentager nu placeringen ved det individuelle DM. Det er godt. Derudover viser Óli og Maria forud for deres VM-deltagelse lovende takter, siger Olaf Wildeboer.

DM for juniorer

Juniorsvømmerne var med til deres DM i Esbjerg. Det gik over alt forventning for HSK. Det blev til i alt syv medaljer: 3 af guld, 1 af sølv og 3 af bronze. Her slutter klubben sammenlagt i pointkonkurrencen som nr. 10 og i medaljekonkurrencen som nr. 4. I alt blev det til 18 A-finaler og 6 B-finaler.