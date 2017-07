Husk de otte baderåd

Sommerferien er over os, og det betyder, at mange familier drager sydpå for at holde ferie eller tager en kølig dukkert ved de danske strande. Men forældre skal huske sikkerheden, når familien bader ved stranden, poolen, svømmehallen eller i badebassinet, for at undgå en potentiel drukneulykke.

I 2016 blev der registreret fire drukneulykker blandt børn i Danmark, hvor situationen var livstruende, men hvor alle overlevede. Ifølge opgørelser fra Rådet for Større Badesikkerhed er tre børn i alderen 0-12 år omkommet i Danmark pga. drukning i perioden 2013-2016. Men i 2017 er der allerede registreret to drukneulykker med døden til følge.

– Vi har i løbet af sidste år set flere tilfælde, hvor det næsten er endt galt, og i år har vi desværre set flere dødsulykker med børn. Det er meget ulykkeligt, og hver eneste af disse ulykker er én for meget. Ved prioriteringen af de otte baderåd kan vi forhåbentlig forebygge lignende situationer i fremtiden, udtaler Sven Hedegaard, formand for Rådet for Større Badesikkerhed

Husk øjnene på børnene

Dødsulykkerne i år får Børneulykkesfonden og Rådet for Større Badesikkerhed til at huske forældre og børn på de otte baderåd. Børneulykkesfonden påpeger også vigtigheden af, at forældre holder ekstra godt øje med deres børn, når de færdes i vand.

– Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at forældre aldrig lader børnene ude af syne, når de bader. Også selvom de opholder sig tæt på. Når børn drukner, sker det på et øjeblik, og det sker ofte meget stille. Børn leger typisk meget højlydt, når de pjasker rundt i vandet, og derfor lægger man ikke altid mærke til, når noget er galt. Stilhed kan derfor være typisk indikator for, at tingene ikke er, som de skal være, siger Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.

De otte baderåd

1. Lær at svømme og springe rigtigt.

2. Bad aldrig alene.

3. Bad kun, hvor det er tilladt.

4. Gå kun ud til navlen.

5. Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok.

6. Svøm langs kysten.

7. Bad aldrig med alkohol eller narko i blodet.

8. Gå op, når du begynder at fryse.