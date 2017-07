Hvad sker der i dit område?

Hvis du keder dig i løbet af sommerferien, så kan du måske finde fornøjelse ved at gå ind på det digitale københavnerkort:

Her kan du finde alle mulige sjove og spændende oplysninger om hele Københavns Kommune – og altså også områderne i Husum, Brønshøj og Tingbjerg.

Du kan for eksempel finde ud af hvilke anlægsarbejder, der er i gang i dit område. Du kan finde ud af byplanlægningen. På det digitale kort er der mange muligheder for at finde nyttig viden. Du kan få information om de forskellige ting rundt omkring i kommunen ved at klikke på det, som du gerne vil vide noget om.

http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?