Hvepsene klogere end Uglerne

Brønshøj Boldklubs nye tyske træner Michael Winter fik sin første sejr i lørdags, da Hvepsene på Tingbjerg Ground besejrede AB Gladsaxe med 1-0. Lørdagens træningskamp var en premiere på mosederbyerne i 2. division. De to klubber mødes to gange i løbet af efteråret. Brønshøj har hjemmebane den 2. september og skal til Gladsaxe den 20. november. Og at der interesse for disse opgør, beviste træningskampen, der blev fulgt af et par hundrede tilskuere.

Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub skrev blandt andet følgende om kampen:

Det var en kamp med tænding på, især i slutfasen, der bød på ikke mindre end 5 gule kort. Og hvis spillerne er så tændte i en træningskamp, så ser vi frem til de to opgør i ligaen senere i efteråret. Christoffer Boateng blev matchvinder for Hvepsene.

Solidt hvepsebo

AB var dominerende i store dele af 1. halvleg, og de var meget på bolden. Alligevel lykkedes det for en solid Brønshøj-defensiv, at holde Uglerne fra de helt store chancer.

Efter 25 minutters spil ville AB gerne have et straffespark, men dommeren vurderede, at det foregik udenfor feltet og dømte frispark.

Fem minutter senere var der aktion i den anden ende. Her blev Boateng nedlagt i feltet af Matti Olsen, og dommer Tinna Høj Christensen pegede resolut på pletten. Boateng skulle selv tage sig af straffesparket. Her fik han sendt AB-keeperen til den forkerte side og sendte sikkert bolden i mål. 1-0 til Hvepsene.

2. halvleg blev et lidt mere lige affære i forhold til 1. halvleg. Samtidig fik de fremmødte set en del flere chancer end tilfældet var i de første 45 minutter.

Efter 12 minutter fik AB bolden i mål. Her blev målet annulleret pga. offside, noget som ABerne ikke var enige i. Men billederne viste, at annulleringen var korrekt.

AB begyndte efterhånden at nærme sig en scoring. Først fik de et skud rettet af fra kanten af feltet, men Vilfort var vågen og fik slået bolden over mål. Kort efter kom i sidste øjeblik en Brønshøj-spiller i vejen.

Med et kvarter igen kom kampens største AB-chancer. En mål blev spillet ind i mellemrummet mellem Kasper Vilfort og forsvaret, og her kom Sebastian Lassen løbende. Men helt alene med Brønshøjs keeper sendt højrebacken afslutningen over mål.

I kampens slutning kom et sidste AB-forsøg, da et kraftfuldt skud blev sendt afsted. Men igen stod Vilfort det rigtige sted, og han kunne bokse bolden væk.

Slaget om Frederikssundsvej

Næste træningskamp er på onsdag d. 26. juli kl. 19 i Tingbjerg, hvor trænerteamet vil se reservespillerne og prøvespillerne an, når den står på lokalopgør mod Husum i Slaget om Frederikssundsvej.

Sidste træningskamp for divisionsholdet er på lørdag d. 29. juli kl. 11, når Vanløse kigger forbi Tingbjerg Idrætspark. Her vil der blive tændt op i grillen, så man kan få stillet frokostsulten, mens man nyder en omgang hvepsebold.