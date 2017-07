Af I. Andersen, 2700 Brønshøj

Til Jon Pape, serviceområdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune:

Hvorfor har man ikke fået den tanke, at de dyre flotte bænke, som man har sat op, ville være nemme at stjæle, det er jo rent ”tag selv bord”, når man bare skal bruge en ganske almindelig svensknøgle til at løsne møtrikkerne med.

Med større respekt for borgernes bænke, som borgerne har siddet på i mange år, skulle man kigge på, hvordan man har bevaret dem i så mange år. De har åbenbart ikke været så nemme at stjæle. Det er ikke forbudt at tage ved lære af fortiden.

Tyverierne kan ikke komme bag på Jon Pape, da det snart er et år siden, at man stjal to af tre nye bænke, som stod på Bellahøjvej i umiddelbar nærhed af Bellahøj Kroen.