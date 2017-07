Jeg skal lægge mine frø et andet sted

Daniel Stormly har altid brændt for at arbejde med børn. Han var i 19 år leder af Smørblomsten og forinden var han souschef i den samme institution i 19 år. Men efter vedtagelsen af den nye fritidsreform blev Smørblomsten sammen med tre andre institutioner lagt sammen til Den Selvejende Fritidsinstitution ved Husum Skole.

– Det blev pludselig en anderledes måde at drive institution på, og jeg har besluttet, det er tid at takke af, fortæller Daniel Stormly, der har været en særdeles aktiv person i bydelen.

Daniel Stormly er kommet i Husum Boldklub siden han var 9 år, og det var også der, han opdagede, at der lå et fritidshjem ved siden af. Så blandingen af fodbold og fritidshjem har været et stort omdrejningspunkt i Daniels liv.

– Jeg har spillet fodbold i samme klub i 53 år. Jeg har siddet i bestyrelsen og jeg har trænet både drenge og piger i over 20 år. Desværre svigtede mit knæ for 5 år siden, men jeg er stadigvæk passiv medlem, fortæller Daniel, der også har siddet i Fritidshjemmenes Boldspil Union, som nu også er lukket grundet reformen.

For et par år siden mødte han i Jylland ”et gammelt barn” fra Smørblomsten, som kom over og sagde: Hej Daniel, kan du huske mig?

– Og ja, jeg kunne godt huske ham. Vi talte om al det teater vi havde lavet, kolonier vi havde været på og masser af fodboldstævner. Han huskede tilbage på tiden i Smørblomsten som en dejlig tid, og det kan jeg mærke, at det rører mig. Det er rart at have sat et positivt aftryk i et barns liv, fortæller Daniel, der slet ikke er i tvivl om, at han ville arbejde med børn igen, hvis han skulle vælge om.

Men nu har Daniel Stormly valgt at gå på efterløn og i sidste uge holdt han afskedsreception i Den Selvejede Fritidsinstitution i Husum, hvor han senest har været afdelingsleder.

– Jeg har været glad for alle årene, men for en ”smørblomst” er jorden ikke så frugtbar længere og jeg må lægge mit frø et andet sted, siger Daniel Stormly, der nu glæder sig at få mere tid til sin hustru, deres tre børn og tre børnebørn.