Jeg vil gerne give danskerne noget tilbage

Når man træder ind i hos den nye Alaska cykler på Islevhusvej 7 og møder ejeren Ahmed Shamsi, føler man sig velkommen med det samme. Et stort smil og stort overskud – et overskud som kan være svær at forestille sig, når man høre hvordan Ahmed i 2013 måtte flygte ud af Afghanistan.

-Jeg var ansat som rådgiver for amerikanerne på den amerikanske ambassade. Jeg var stor fortaler for uddannelse og for skolegang – især for piger, fortæller Ahmed, der efter at have kæmpet for pigers rettigheder blev overfaldet og måtte flygte, mens hans gravide kone og deres to små pige måtte gemme sig for myndighederne.

Ahmed flygtede fra Dubai og videre til Tyskland for dernæst at blive sendt til Danmark, som han ikke kendte meget til. Og da han ankom i december måned var det i sandaler og sommertøj.

-Jeg havde aldrig ført set sne, så det var noget af en omvæltning, fortæller Ahmed, der nåede at bo i fire asylcentre inden han endelig fik opholdstilladelse.

-Jeg ville jo gerne have job indenfor mit felt, men det var jo helt umuligt. Jeg prøvede at være ude i forskellige erhverv – blandt andet på restaurant og i Bauhaus, men det var desværre ikke job at få. Jeg har arbejdet som tolk i seks måneder, da jeg både kan de talte de to officielle sprog i Afghanistan, arabisk og engelsk. Jeg var glad for at være tolk, og ville gerne arbejde fast som tolk, men det kræver et netværk – et netværk som jeg desværre ikke har. Jeg måtte tænke ud over mine egne kompetencer, fortæller Ahmed, der ved et tilfælde i stedet blev cykelhandler.

Ahmed mødte en anden cykelhandler og kom i praktik. Nu ved han alt om dæk, kadence og gear. Han fik lov at låne penge, og for en måned siden kunne han starte sin egen cykelforretning. Og det er også en stolt cykelhandler, der nu har fået fod under eget bord.

-Jeg er rigtig glad. Nu har jeg for første gang fået min egen forretning, siger Ahmed, der også har tænkt meget over, hvad han som cykelhandler vil gøre anderledes.

– Jeg har jo før kæmpet for uddannelse, derfor giver jeg også studerende rabat. Det samme gælder pensionister. Men allerhelst vil jeg bare gerne giver danskerne tilbage, hvad de har gjort for mig og min familie, fortæller Ahmed, der for et år siden fik sin kone og sine nu tre døtre til Danmark.