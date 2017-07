Jubilerende forening i Brønshøj

Mitokondrie-foreningens medlemmer (33) lider af en uhelbredelig sygdom i Mito-kondrierne, som er kroppens kraftværk, fortæller foreningens formand Ulla Isbye.

Alle mennesker har defekter i deres mitokondrier, men sygdommen hos vore medlemmer er fremadskridende fordi, hos dem er der mere end halvdelen af mitokon-drierne, der ikke fungerer.

Det betyder, at man hurtigt bliver invalideret, hvis man er rimelig heldig. Hvis ikke – dør man tidligere end andre mennesker.

Bestemte varianter af mitokondrie-sygdomme gør, at et nyfødt barn ofte ikke lever så længe, at de når at komme i vuggestue eller børnehave.

Sygdommen er en overset lidelse beslægtet med cancer, der er meget færre personer, der er angrebet. I Danmark regner man med, at der er omkring 400-500 personer med sygdommen.

TV2 har haft en udsendelse i 22Skammelsen om ”Den 3. forældre”. Indlægget kan ses på hjemmesiden www.mitokondrie.dk hvor han gennemgår principperne i at manipulere med vore gener.

Da foreningen er så lille, er det svært at få det daglige til at løbe rundt, og på grund af sygdommens sjældenhed, er det meget svært at forklare udenforstående, hvad den betyder.

Foreningen er medlem af paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser, som har Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary som protektor.

– Vi har i de forløbne år forgæves søgt mere end 150 gange at få støttemedlemmer og sponsorater. For nylig modtog foreningen dog et beløb fra Sparekassen Sjælland Fonden. Vi vil naturligvis gerne rette en stor tak til fonden for denne donation.

Vil du vide mere om mitokondrie-sygdomme, så gå ind på hjemmesiden www.mitokondrie.dk, slutter Ulla Isbye.