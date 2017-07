Kalve stavrer rundt i mosen

Dyrskuet på Bellahøj var en stor attraktion i mange år. Men for en halvt hundrede år siden stoppede dyrskuet. Siden har det været så som så med tyre og køer i byområdet – bortset fra bilkøerne…

Men nu lyder der igen nogle brøl, som kan høres i randområdet af bydelen. I hvert fald har Højmosen Kogræsserlaug sat fire ungkvæg – tyrekalve – ud i Højmosen, den øvre del af Utterslev Mose i Københavns Kommune. Hver ko deles op af interessenter, der sikrer sig en ottendedel af kvæget, som man så efter slagtning kan sætte kniv og gaffel i.

I tilknytning til dette skal medlemmerne af lauget yde en times arbejde en gang om måneden. Det er på eget ansvar at nærme sig dyrene. Og har du hund med, så skal den være i snor.

Kvægene tilhører racen Aberdeen Angus. De græsser fra maj til oktober og er med til at lave naturpleje, da deres græsning gavner flere plantearter.

Bag projektet står kogræsserlauget og Københavns Kommune. Hvis du selv skulle have interesse for at blive medlem af Højmosen Kogræsserlaug, så kan du sende en mail til hojmosekoen@gmail.com.