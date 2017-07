Københavns Politi etablerer visitationszone

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har politidirektøren i København i dag den 20. juli 2017 truffet beslutning om, at politiet i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i følgende geografisk afgrænsede område:

Københavns Politis kredsgrænse mod nord fra Grønnemose Allé – mod uret til Slotsherrensvej – Sallingvej – Hillerødgade – Borups Allé – Bispeengen – Kronprinsesse Sofies Vej – Bispeengbuen – Ågade – Åboulevarden – Peblinge Dossering – Sortedams Dossering – Fredensgade – Tagensvej – Jagtvej – Lersø Parkallé – Tuborgvej – Emdrupvej – Grønnemose Allé til kredsgrænsen.

Målet med at visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området, blandt andet ved målrettet indsats med at forhindre personer bærer eller besidder våben. Visitationszonens geografiske omfang fremgår af vedlagte kort.