Landets bedste svømme-årgange

Årgangssvømmerne er de yngste svømmere, som kan konkurrere om Danske Mesterskaber (DÅM). Ved DÅM i slutningen af juni blev Hovedstadens Svømmeklub kåret som landets suverænt bedste klub. I alt blev det til 46 medaljer og 900 point foran næstbedste svømmeklub.

Mange medaljer

Ud af de 46 medaljer var 21 i guld, 14 i sølv og 11 i bronze og medaljerne bliver vundet af 12 forskellige svømmere og i holdkapperne. Det at 12 svømmere vinder medaljerne vidner om en stor bredde blandt de bedste svømmere. Tæt på medaljerne var også seks fjerdepladser og otte femtepladser, som var lige ved og næsten, samt to diskvalifikationer som ville have givet medaljer.

Et flot resultat, som ikke alene vidner om god konkurrencelyst men også om en bred skare af dygtige svømmere, som kan kæmpe med på allerhøjeste årgangsniveau nationalt. I den yngste gruppe vinder vi 20 medaljer (11 guld, 7 sølv, 2 bronze), i mellemste gruppe vinder vi 13 medaljer (5 guld, 4 sølv, 4 bronze) og i ældste gruppe vinder vi 8 medaljer (3 guld, 2 sølv, 3 bronze). Hovedstadens holdkapper tager 5 medaljer (2 guld, 1 sølv, 2 bronze).

Hertil bør det nævnes at i 200 IM, 400 IM, 200 Fri, 400 Fri og 800 Fri tager svømmere fra Hovedstaden både guld og sølv i flere af årgangsgrupperne. Et klart resultat af den medleyorienterede træningsstrategi, hvor klubben bevidst arbejder med, at svømmerne fra ung alder skal være så bredt funderede som overhovedet muligt.

I 2016 blev Hovedstadens Svømmeklub nr. 3 i klubkonkurrencen og det blev til 20 Medaljer, 31 A-Finaler og 10 B-Finaler. For få år siden vendte klubben fra det tilsvarende DM uden medaljer overhovedet.

Suveræn vinder af holdkonkurrencen

I holdkonkurrencen skaffer klubberne sig point via placering på resultatlisten, så en 1.plads giver 20 point, en 2.plads giver 19 point osv. Med 34 svømmere var Hovedstaden den bedst repræsenterede klub ved stævnet og derfor var der gode muligheder for at få mange pointgivende placeringer. Da den endelige afgørelse i holdkonkurrencen fandt sted stod det også klart, at Hovedstaden var de suveræne vindere; i løbet af de fire dage havde svømmerne samlet 2.135 point sammen, mod Gentofte Svømmeklubs 1.275 point på 2.pladsen og KVIK Kastrups 1.183 point på 3.pladsen.