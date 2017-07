Målrettet vaccinationsindsats

I Region Hovedstaden følger hovedparten af forældrene generelt deres egen læges anbefaling, når det handler om vaccinationer, men det gælder tilsyneladende ikke HPV-vaccination, hvor tilslutningen er lav. Samtidig har kun 37 pct. af forældrene talt med lægen om HPV-vaccination af deres datter. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse – og det understreger vigtigheden af, at flere begynder at gå til egen læge for at tale om HPV-vaccination.

Tilslutningen til HPV-vaccination i København by er den laveste i hele landet, og tilslutningen i Københavns omegn ligger også meget lavt. Samtidig er det også i hovedstadsområdet, at færrest forældre har talt med egen læge om HPV-vaccination. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at kun 37 pct. af forældre til piger i alderen 10-13 år i Region Hovedstaden har talt med egen læge om HPV-vaccination af deres datter.

– Undersøgelsen viser, at hovedparten af forældrene generelt følger deres egen læges anbefaling, når det gælder vaccinationer, og vi ved fra andre undersøgelser, at tilliden til egen praktiserende læge ligger helt i top, når man spørger danskerne. Derfor har lægerne det bedst mulige udgangspunkt, når det gælder snakken om den vigtige HPV-vaccination. Det er nemlig hos egen læge, at HPV-vaccinationen oftest gives, siger Ulla Axelsen, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

Lægeforeningens næstformand, Michael Dupont, der selv er praktiserende læge, peger på, at det altid har været en af de vigtigste opgaver for praktiserende læger at beskytte patienterne mod at blive ramt af sygdomme:

”Vaccinationer er derfor helt centrale i vores daglige arbejde – og naturligvis også den helt nødvendige snak, som man altid skal tage med patienten og pårørende om vaccinationen,” siger han.

Læger i Brønshøj sætter fokus på HPV-vaccination

Flere læger er bekymrede over denne lave tilslutning til HPV-vaccination i hovedstaden og har derfor valgt at sætte fokus på emnet i hele 2017. Det gælder eksempelvis lægerne i Brønshøj Lægecenter:

– Rent praktisk betyder det, at både læger, sygeplejersker og sekretærer er blevet instrueret i at være særligt opmærksomme på gruppen af ikke-vaccinerede piger i alderen 12-18 år. Vi går i dialog med både pigerne og deres forældre, når de i anden sammenhæng er hos os. Vi vil nemlig gerne sikre, at alle er fuldt ud informerede, og at eventuelle misforståelser afklarede om denne vigtige vaccination, som kan forebygge livmoderhalskræft,” fortæller lægerne i Brønshøj Lægecenter og fortsætter: ”Vi er slet ikke i tvivl om vigtigheden af vaccinen – og i sidste ende ønsker vi, at alle vores patienter i målgruppen tager imod HPV-vaccination.”

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut er kun 22 pct. af piger fra årgang 2003 færdigvaccinerede (dvs. har fået alle stik) i Københavns by, mens 28 pct. i Københavns omegn er færdigvaccinerede.