Med spejderne på hike

Da vi kom til Frederikssund, gik vi ud på en halvø og ind på et middelaldermarked, hvor folk gik rundt i middelaldertøj, vi spiste vores madpakker på markedet. Efter markedet gik vi videre ud til et sommerhusområde, hvor vi så flere Sankthansbål på afstand. Vi gik omkring 10 km. om fredagen, og da vi nåede frem til vores shelter fredag aften, må klokken have været otte. Det var en hyggelig shelter med bålplads. Vi sov tungt og lunt fredag nat.

Næste morgen om lørdagen var vejret bedre, det var dog ikke solskin, men det regnede heller ikke, hvilket var dejligt. Vi pakkede vores ting og gik videre, og da vi gik tilbage mod sommerhusområdet begyndte det at dryppe, men det gjorde ikke noget, for det var ligesom at få pustet kolde dråber ind i sit varme ansigt. Det var faktisk ret afkølende. Det var meget hyggeligt at se på alle sommerhusene, for vi forstillede os at bo i et af husene og hvilke vi helst ville bo i.

Da vi gik ind til byen Skuldelev, fandt vi Dagli’ Brugsen, hvor nogle af spejderne købte ind til frokost. Det var meget hyggeligt at sidde der på parkeringsområdet og spise frokost, selvom de fleste af de lokale kiggede en ekstra gang efter os. Og da vi var færdige med at spise frokost brød himlen ud i regn, det stod i stænger, så man kunne næsten ikke se andet end vand, og der kom store pytter på parkeringsområdet. Vi fik hurtigt vores regnslag på vores tasker og regntøj på os selv, det var faktisk meget hyggeligt at høre regnen selv om at nogen af os var blevet våde. Efter en halv times tid dryppede det bare, og vi besluttede os for at gå videre.

Vi gik videre til Skibby, og mens vi gik kom vi forbi en masse marker. Vi skiftede mellem at snakke og være stille og begge ting var meget afslappende. Vi kom forbi et supermarked, og der købte vi ind til aftensmad. Vi fandt senere på dagen en shelter, og denne shelter var lidt større end den anden. Og da aftenen ankom og vi havde spist og lavet vores aftensmad, var det pænt koldt. Det var ikke så man sad og frøs, men nok til at man gerne ville ned i sin lune sovepose. Vi vaskede op efter aftensmaden og gik ned i vores soveposer. Vi nok havde gået omkring 15 km om lørdagen, så vi var ret trætte. Det var også ret hyggeligt at sove, og der var nok med plads til alle.

Næste morgen blev man vækket tidligt af dumme pipfugle, der synes det var sjovt at synge godmorgen klokken fem om morgenen. Vi blev tre timer senere igen vækket. Det tog lidt tid for os at komme op, men da næsten alle spejderne var stået op, lavede nogen morgenmad mens andre pakkede sammen. Vi endte med at gå klokken 10 de sidste seks km ind til Kirke Hylling, og her fandt vi igen fandt et supermarked og købte ind til frokost for sidste gang. Vi spiste udenfor under et halvtag hvis det nu skulle regne igen. Der var en af de lokale der kom hen og snakkede med os, det var meget hyggeligt og han var meget interesseret i os, han hjalp også med at finde vores bus. Herefter tog vi bussen og toget tilbage til Rytterskolen.

Selvom det var meget hårdt at gå 30 over en weekend, glemmer man hurtigt at man går, fordi man er sammen med nogle af sine bedste venner og snakker sammen. Det var også en fantastik mulighed at gå ude i naturen, for der kommer vi jo heller ikke så tit!