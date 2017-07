Nabohjælpere forebygger indbrud

Sommerferien står for døren, og det betyder, at mange danskere kommer tilbage fra ferie til et hjem ryddet for værdier. Der begås cirka 729 indbrud om ugen i sommerferien viser en gennemsnitsberegning fra årene 2009-2015.

Flere undersøgelser peger på, at opmærksomme naboer er et af de mest effektive midler mod de uønskede gæster. Hvis man er tilmeldt nabohjælp.dk og har fortalt naboerne, at huset skal være alene hjemme, så forebygger Nabohjælp faktisk hvert 5. indbrud. Borgere, der er tilmeldt Nabohjælp.dk, er i højere grad aktive nabohjælpere end dem, der ikke er tilmeldt. Det viser en endnu ikke offentliggjort rapport, som undersøger hvad danskerne gør for at forebygge indbrud i hjemmet.

Aktive nabohjælpere holder bedre øje

85 procent af tilmeldte nabohjælpere laver aftaler med naboerne om at holde øje, hvorimod det kun er 59 procent af de danskere, der ikke er tilmeldt Nabohjælp.

60 procent af tilmeldte nabohjælpere laver aftaler med naboerne om at sørge for, at det ser ud som om, de er hjemme, hvis de fx tager på ferie. Det er kun 37 procent af de danskere, der ikke er tilmeldt, der gør det.

– Undersøgelsen viser, at man som medlem af Nabohjælp samarbejder mere med sine naboer for at beskytte hinandens hjem mod indbrud. Det synes vi naturligvis er positivt, og derfor opfordrer vi endnu flere til at tilmelde sig Nabohjælp, siger projektleder i DKR og TrygFondens Nabohjælp, Lone Harlev.

Indbrudstyve holder øje med tegn på liv i boligerne og nabolaget. Derfor er det en stor hjælp for den bortrejste nabo, hvis man fylder skraldespanden, parkerer bilen i indkørslen, hænger vasketøj på tørrestativet eller tømmer postkassen.

Når man selv skal af sted, skal man huske at sige det til sine nabohjælpere og forberede huset med tænd-sluk ure, lidt hverdagsrod på køkkenbordet og ved at fjerne værdigenstande fra vinduerne. Over 220.000 danskere er allerede tilmeldt Nabohjælp.

Når huset skal være alene hjemme

1. Brug tænd/sluk ure på lys og radio.

2. Fjern værdigenstande fra vinduerne.

3. Sørg for lidt hverdagsrod på borde og gulve rundt omkring.

4. Træk gardinerne for enkelte steder.

5. Aftal Nabohjælp.

(Nabohjælp er en del af Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd)