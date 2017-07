Nicolai Brudekjoler – nu i Brønshøj

Den 7. juli åbner Nicolaj Brudekjoler i smukke lyse lokaler på Frederikssundsvej 221. Hermed bliver der mulighed for i bydelen at møde en eventyrlig og romantisk verden, hvor drømme kan gå i opfyldelse med Skandinaviens største udvalg af brudekjoler – og et stort udvalg af sko, tilbehør og meget andet. Det er muligt, at bestille en tid og få professionel og personlig vejledning.

For at sikre den helt rigtige kjole har Nicolai Brudekjoler et tæt samarbejde med professionelle skræddere.

Det er ikke kun de mere almindelige klassiske brudekjoler, butikken byder på. Også korte kjoler og kjoler til gravide, store og små størrelser er på programmet samt et eksklusivt udvalg af kjoler til de små brudepiger.