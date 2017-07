Ny Timm skal være hveps

– Det er en super tilgang for os. Kevin er en fysisk stærk spiller, der har masser af fart, power og gennembrudskraft på banen. Med sine 28 år og mere end hundrede 1. divisionskampe kommer han med masser af erfaring og skal selvfølgelig ind og gøre en forskel fra starten, udtaler Brønshøj Boldklubs sportschef Thomas Ibsen til klubbens hjemmeside.

Flere kan sikkert huske efternavnet Timm i Brønshøjs holdopstillinger. Kevins far er da også Jan Timm, der i 1970erne var en målfarlig angriber for Brønshøj Boldklub, der lavede 44 mål i 79 kampe for klubben. Kevin Bechmann Timm har senest spillet i Næstved og har tidligere spillet divisionsbold i AB, FC Roskilde, Esbjerg og KB.

Ventetiden er slut

Kevin Bechmann Timm var med i Brønshøjs første træningskamp før sæsonstart. Godt vejr havde lokket flere end 200 tilskuere ud til Tingbjerg i lørdags, hvor 1. divisionsholdet Fremad Amager slog Brønshøj med 4-2. Michael Winters tropper viste dog gode takter langt hen af vejen i kampen. Patrick Naundrup og Victor Guldbrandsen kom på tavlen for Brønshøj.

Kevin spillede de første 54 minutter og nåede at få en advarsel, inden han blev udskiftet. Winter havde fire prøvespillere og skiftede flittigt ud i 2. halvleg, så han i alt fik set 20 spillere.

Næste træningskamp er mod AB på lørdag den 22. juli kl. 13. Der vil være gratis entré samt mulighed for at købe varme pølser og kolde drikkevarer.