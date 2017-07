Ny træner stiler efter top-4

Brønshøjs nye cheftræner, den 37-årige tysker Michael Winter, har en ambitioon om at hjælpe de unge spillere på vej. Derudover har han en målsætning om at slutte i top 4.

– Truppen har et stort potentiale, som jeg gerne vil være med at forløse sammen med Poul Olesen. Sammen med spillerne vil jeg finde frem til en målsætning, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi satser på at komme med i oprykningsspillet, understreger Michael Winter.

Kender af dansk fodbold

Michael er kommet til Hvepsene fra et job som assistenttræner i FC Roskilde, hvor han også har været cheftræner for U19-holdet.

Han har ligeledes været cheftræner i Skovbakken og reserveholdstræner i Randers FC. Den nye cheftræner er fra Tyskland, hvor han har spillet som professionel, bl.a. i FSV Frankfurt og Sachsen Leipzig.

– Gennem de sidste fire-fem år har jeg set mange af Brønshøjs kampe både i 1. og 2. division. Det er en dejlig klub med aktive fans, der støtter holdet både i med- og modgang. Det er en traditionsklub, der er godt funderet, og den er svær at spille imod. Det har jeg selv prøvet på Tingbjerg Ground, da jeg to gange var her med FC Roskilde. Det er ikke nemt for et udehold at hente de tre point her, siger Michael Winter.

Der kan forbedres

Winter anerkender det arbejder, som Jesper Hansen og Poul Olesen har lavet med holdet, og vil bygge videre på dette.

– Jeg tror fuldt og helt på, at det vil være muligt at gøre spillerne mindst 10 procent bedre, end de er i dag. Et fodboldhold er en enhed, hvor spillerne kæmper for hinanden. Vi kan ikke spille poleret fodbold hele tiden, men det nytter heller ikke noget at have 11 individualister på banen, så taber vi. Jeg har allerede talt med anføreren Jamil Fearrington og flere af spillerne, så jeg er optimistisk med hensyn til fremtiden. Jesper Hansen og Poul Olesen har skabt et godt grundlag at arbejde videre på, fortsætter Michael Winter.

– Da vi var helt unge, var fodbold bare en leg. Vi skal også have det sjovt ved træning og på banen. Men det er et holdspil, og vi skal være en enhed på banen. Jeg giver alle en chance, og hvis der bliver begået fejl, så klarer vi det bagefter kampen ved evalueringen, fastslår Michael.

God pulje

Brønshøj er havnet i pulje 1, hvor hvepsene skal møde AB, B93, Frem, Hillerød, Hvidovre, Næstved og Skovshoved. En pulje, som cheftræneren er tilfreds med.

– Det er en rigtig god pulje for Brønshøj. Vi skal være klar hver eneste weekend, når vi skal spille. Der er ingen kedelige hold i puljen, men mange, der vil trække et stort antal tilskuere til. Det er optimalt for os. Alle vil gerne spille for så mange tilskuere som muligt, tilføjer Winter.

Der skal scores mere

Brønshøj scorede i sidste sæson 43 mål i 30 kampe, og det tal vil Michael gerne have op.

– Holdet skaber mange chancer, men nogle spillere bliver måske lidt nervøse, når de har bolden foran mål og brænder chancen. De skal være mere kolde og kyniske og score på chancerne. Mod Greve burde vi have ført med fire-fem mål efter første halvleg, når vi ser på chancerne. Vi vil arbejde på at score flere mål, tilføjer han.

– Spillerne kommet til Brønshøj for at spille fodbold. Her kan de ikke tjene sindssygt mange penge, men til gengæld kommer de til at spille rigtig fodbold og får mulighed for at udvikle sig som spillere, slutter cheftræner Michael Winter, Brønshøj Boldklub.

I aftes startede træningen efter sommerferien og første træningskamp spilles nu på lørdag den 15. juli kl. 13 hjemme mod Fremad Amager.