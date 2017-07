Nyt brag mod NB Bornholm

Det vil nok være for meget at påstå, at der var ondt blod mellem Husum Boldklub og NB Bornholm, da de mødtes i efteråret i Husumparken i et opgør i Københavnsserien. Men temperamentet kom i kog på begge banehalvdele, på trænerbænken og på tilskuerpladserne. Den dramatiske kamp endte 2-2.

Nu har klubberne trukket hinanden i 1. runde af DBU Pokalen. Kampen er indtil videre fastsat til at blive spillet tirsdag den 8. august kl. 18.30 i Husumparken. Vær opmærksom på, at det er meget sandsynligt, at kampen flyttes til en spilledato i en weekend.

Brønshøj Boldklub er indtrådt i 1. runde og skal onsdag den 9. august kl. 18.30 møde Tårnby FF (fra Københavnsserien) på udebane på Vestamager Idrætsanlæg på Ugandavej.