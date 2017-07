SAS Flyvehistorisk Samling – med bidrag fra Brønshøj

Et godt eksempel på dette er SAS Flyvehistorisk Samling, som midt i juni holdt reception i sine nye lokaler på Petersdalvej 1 ved siden af Københavns Lufthavn. Samlingen er skabt af entusiastiske frivillige i SAS Flyvehistorisk Forening, der blev stiftet i 1979, og hvis formand de seneste seks år har været Jan Höhne – i en årrække tillige medlem af Brønshøj Museums Venner.

Jan Höhne, der for nylig havde sin sidste tur som pilot i SAS, har som formand for SAS Flyvehistorisk Forening stået i spidsen for et meget stort arbejde – udført af blandt andre Frank Eaton, Knud Kling og Flemming Jørgensen (også medlem af Brønshøj Museums Venner) samt ikke mindst Carsten Breiting, hvis sans for dekoration har gjort udstillingen i det lange, lidt trange lokale til en lyst at skue. Udstillingen er bygget kronologisk op, så man fra køkkenet i den ene ende kommer fra Københavns Lufthavns indvielse i 1925 og via Scandinavian Airlines Systems oprettelse i 1946 til diverse flyvemodeller og andre effekter fra de seneste 70 år for i den anden ende at komme til lokalet til foredrag og visning af film.

Især under talerne kom det frem, med hvor stor glæde og entusiasme foreningens medlemmer mødes og arbejder. Jan Höhne bød velkommen og fortalte om sin forenings gode samarbejde med SAS, Flyvevåbnet, SAS Museet i Oslo og Teknisk Museum i Helsingør med flere, og sluttelig takkede han de medlemmer, der havde ydet en særlig indsats for at få samlingen/udstillingen til at fremstå så smukt, som tilfældet var.

Hovedtalen blev holdt af koncerndirektør i SAS, Lars Sandahl Sørensen. Han havde foræret foreningen en model af Airbus A330-300 og holdt en meget medrivende tale, hvori han betonede den entusiasme, der herskede generelt for SAS blandt virksomhedens medarbejdere, og i særdeleshed for SAS Flyvehistorisk Forening blandt dennes medlemmer.

SAS Flyvehistorisk Samling holder åbent hver onsdag kl. 13–16.30 og i perioden 1/9 – 30/4 tillige søndag kl. 13–17.