Skandaløst

Nu har man brugt over en uge på at asfaltere krydset Utterslevvej/Harreskovvej.

Det er en hån mod bilister som har betalt vægt- og benzinafgifter. Det er helt uanstændigt at teknisk forvaltning tillader at arbejdet for lov til at genere så længe. Omkørsel af Hyrdevangen !!!! det er i forvejen meget svært at komme til venstre af Frederikssundsvej fra Hyrdevangen. Der går et par mand med en tromle rundt i krydset, de ser til at have masser af tid.

Hvorfor har man ikke stillet krav om at entreprenøren har den nødvendige kapacitet, stillet krav om en plan så enkelte baner var åbne?

Teknikborgmesteren sidder i sit tårn og udtænker mere eller mindre vanvittige planer om bilerne i Kbh. At der så udledes timevis af unødvendig CO2 på grund af dårlig planlægning er han ligeglad med. Holdningen er sikkert ”de kan sgu bare cykle” Det gælder ikke kun vejarbejdet, lyskurve som er helt ude af trit med trafikflowet bidrager også med oceaner af unødvendig CO2. De mange millioner der er brugt på Frederikssundsvej er spildt. Det hed sig, at det skulle hjælpe busserne med at komme nemmere igennem. Der kommer stadig helt op til fire busser lige efter hinanden, enhver som kommer udenfor kontoret på Rådhuset ved at det er i indre by busserne bliver sænket. Det hjælper cykelstier med motorvejsbredde ikke på. Lange køer med indtil flere busser hober sig op ved mindre veje, selv uden for myldretiden er det sjældent at køen afvikles ved første grønne lys.

Ja selv ved en sti fra Mosen over Frederikssundsvej nord for Mørkhøjvej dannes der kø for rødt døgnet rundt !!! Fotoceller og tryk for fodgængere ville være med til at undgå megen kø og udslip af CO2.