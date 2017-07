Sommerferielukning

Af Henriette Brockdorff,formand i BUPL Hovedstaden

En gammel cirkushest trækkes endnu engang ind i manegen, når politikerne i København vil sommerferielukke institutioner i sommeren 2018. Sidst sommerlukningen blev afprøvet i 2011 affødte det så stor utilfredshed, at politikerne droppede ordningen. Og den tidligere børne- og ungeborgmester udtalte til Ritzau:

”Som politikere skal vi turde lytte til kritik og blive klogere. Sommerlukket blev aldrig en publikumsfavorit – hverken blandt forældre, pædagoger eller arbejdsgivere.”

På det felt har intet ændret sig.

Sommerlukningen betyder, at pædagogerne skal løbe endnu stærkere i de Københavnske institutioner, for lukningen kræver en besparelse på 30 millioner kroner over to år. Omregnet kan det koste 75 pædagogfuldtidsstillinger. Og vil få store konsekvenser for det pædagogiske arbejde med børnene hele året.

Det kræver samtidig megen administration og er til gene for forældrenes og pædagogernes planlægning af ferie. Børn og pædagoger kan ikke bare rykkes rundt i byen, fordi politikerne synes, det giver mening i deres regneark!