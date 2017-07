Sommerfesten gav et stort overskud

Så er regnskabet fra årets Sommerfest i Præstegårdshaven ved Brønshøj Kirke opgjort. Det endte med et flot overskud på 125.988 kroner til deling mellem FDF K. 25 Brønshøj og UNICEF, øremærket Syriens børn.

Regnskabet vil man kunne se i udhængsskabet ved kirken og på opslagstavlen i Brønshøj Sognecenter, meddeler festudvalget.

FDF K. 25 Brønshøj og Brønshøj Sogns Menighedssamfund takker de over 3.000 gæster, der besøgte Præstegårdshaven på Brønshøj Kirkevej til årets Sommerfest, og som gjorde det flotte overskud muligt.

Opbakning fra butikkerne

– Vi vil også her takke alle vores 70 donatorer, der igen, trods tiltagende butiksdød og trange tider, gennem deres bidrag gjorde det muligt at holde en fantastisk Sommerfest. Uden jer, ingen Sommerfest, siger festudvalget.

En speciel tak til de optrædende: Brønshøj Kirkes Pigekor, Gamle FDF’ers Brassband, Divas Cheerleaders, Bimserne, Det Bedste Band og Provstens Jazzkapel.

Alle optrådte gratis til fordel for det gode formål.

Sidst, men ikke mindst 1.000 tak til alle frivillige, FDF K.25 og kirkens medarbejdere, som alle lægger mange timer både med planlægningen og i afviklingen af festen: – I gør et kæmpe arbejde, unge som gamle, og det er det, der gør Sommerfesten ved Brønshøj Kirke unik. Vi i festudvalget håber, at dette samarbejde kan fortsætte mange år fremover. Også en stor tak til Peter og Ulla for lån af haven, udtaler festudvalget, der håber vi ses igen næste år!