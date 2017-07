To klar til svømme-VM

Hovedstadens Svømmeklub har for første gang to svømmere med til VM på langbane. En stor præstation af klubbens svømmere og trænere. Maria Grandt er udtaget for det danske landshold, og Óli Mortensen er udtaget for det færøske landshold til verdensmesterskaberne, der startede i søndags i den ungarske hovedstad Budapest.

Óli Mortensen skal svømme individuelle løb og primært 800 m og 1500 m fri, og Maria Grandt skal kæmpe om en plads på kvindernes 4 x 200 m fri. Der er udtaget fem kvinder til de fire pladser. Ved udtagelsesstævnet placerede Maria sig som nr. fem, så det bliver meget spændende om Maria får kæmpet sig en plads op i hierarkiet ved VM. Landstræneren afgør lige inden VM, hvilke af de fire piger der får pladsen.

Se Dansk Svømmeunions officielle VM-mediaguide bl.a. med præsentation af Maria: http://www.svoem.org/_files/pdffiler/vm2017/vmmediaguide2017.pdf