Formodede taxarøvere anholdt

Københavns Politi håber, at have sat en stopper for den serie af røverier, der er blevet begået mod københavnske taxachauffører igennem de seneste uger.

Politiet har siden april modtaget anmeldelser om seks røverier mod taxachauffører. De fem af dem er blevet begået inden for de seneste tre uger. I alle sagerne har to til tre gerningsmænd truet chaufførerne med knive, og derved tvunget dem til at udlevere penge og andre værdier. To af røverierne er begået på Københavns Vestegn, mens de øvrige blev begået i Brønshøj.

I torsdags blev der anholdt af tre mistænkte personer. Det er tre mænd – to 18-årige og en på 19 år.

Anholdelserne i sagerne er sket efter en intens efterforskning, da politiet ser på den slags forbrydelser med stor alvor. Røverier er altid en alvorlig forbrydelse, og det er skærpende og groft at der er flere gerningsmænd, der sammen udsætter arbejdende taxachauffører for røverier under anvendelse af trusler med kniv.