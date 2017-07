Undgå at feriebudgettet løber løbsk

Uanset om man er til badeferie, aktiv-ferie eller kør-selv-ferie, er det vigtigt, at have tjek på rejseforsikringen. Ferien kan nemlig ende med at blive unødvendig dyr, hvis man kommer ud for uheld, eller sygdom, og man ikke har styr på rejseforsikringen.

Går rejsen til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz er det vigtigt, at man husker at medbringe det blå EU-kort. Kortet giver adgang til sygehus- og lægebehandling på offentlige hospitaler/klinikker i EU-lande på samme vilkår som landets borgere.

Få styr på rejseforsikringen

– Men på mange af de populære feriedestinationer som fx Italien og Frankrig er der ofte egenbetaling for landets borgere, hvilket betyder, at man som danskere kan risikere at blive opkrævet et beløb, der svarer til det, som landets egne borgere skal betale, forklarer afdelingschef hos GF Hovedstaden, Maiken Luvin og fortsætter:

– Vi kender sågar tilfælde, hvor danskere er blevet opkrævet hele beløbet for en behandling i udlandet – for derefter at skulle ansøge om at få beløbet refunderet efter hjemkomsten til Danmark. Det kan imidlertid være en tidskrævende proces og det er langt fra altid, at man får hele beløbet refunderet.

Derfor er det vigtigt, at man har husket at tegne en rejseforsikring, inden man krydser landets grænser. Går rejsen til et populært rejsemål som Tyrkiet, hvor det blå EU-kort ikke dækker, er det absolut nødvendigt med rejseforsikring, da man ellers selv må betale af egen lomme.

– Uden rejseforsikring hænger man nemlig selv på en dyr hospitalsregning eller en endnu dyrere hjemtransport, hvilket kan ende med at forvandle ferieidyllet til et feriemareridt, slutter Maiken Luvin.