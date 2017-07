Utrygheden i Brønshøj-Husum er steget

Tryghedsundersøgelsen fra 2016 viste ellers at trygheden i lokalområdet var forbedret og at der var sket en positiv udvikling. I 2009 meldte 15 % om utryghed i bydelen, i 2015 var tallet på 10 % og i 2016 var tallet på 9 %. Dog var utrygheden i aften- og nattetimerne steget en smule fra 24 % i 2015 til 27 % i 2016.

Den nye undersøgelse fra 2017 viser, at det tallet er steget til, at 13% føler sig utrygge.

I juni blev der oprettet visitationszone i bydelen, hvilket betyder, at politiet i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område.

Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre at personer ikke bærer eller besidder våben.

Bekymrende undersøgelse

Overborgmester Frank Jensen mener, at den stigende utryghed i København kan tilskrives banderne.

– 2016 har blandt andet været et år med flere skyderier i byen. Det er voldsomt, når der bliver skudt der, hvor man bor. Det skaber naturligvis utryghed, og er helt uacceptabelt. Det hører ikke hjemme i vores by. Også i Brønshøj-Husum har der været skudepisoder, og herudover har der været problemer med butikstyverier og grupper af unge, der har skabt utryghed i området. Derfor har vi stort fokus på at styrke trygheden i området, blandt andet med en lang række indsatser i vores tryghedspartnerskab for Tingbjerg-Husum – og i tæt samarbejde med politiet, blandt andet om visitationszone. Ingen bydele skal lades i stikken i København, fastslår overborgmesteren.

Lokaludvalg i dialog med myndigheder

Også i Brønshøj-Husum Lokaludvalg har man gjort sig tanker om, hvilke tiltag der skal til for at man forhindre at utilpassede unge ender i bander.

-Vi har i vor bydelsplan flere tanker omkring udviklingen af Tingbjerg og Voldparken. Det er et svært problem, men det handler blandt andet om, at de belastede områder ikke skal yderligere belastes. Den måde vi blandt andet kan ændre det på er, at der kommer et andet klientel ind og bo. En anden måde er naturligvis det arbejde, der laves af sociale myndigheder, gadeplansarbejdere og lokalpolitiet. Og her efter nogle voldsomme skyderier er visitationszoner måske en måde at angribe problemerne på. Vi har i lokaludvalget løbende en dialog med sociale myndigheder og politiet. Der bliver allerede gjort en del via byudviklingen og sport. Vi arbejder også på at få de utilpassede unge til at spille fodbold eller deltage i andre sportsfaciliteter fortæller næstformand i lokaludvalget Hans Christensen.

De fem steder, hvor folk er mest utrygge

Bispebjerg: 18 procent

Amager Vest: 15 procent

Valby: 13 procent

Brønshøj-Husum: 13 procent

Indre Nørrebro: 11 procent