Utrygheden i Brønshøj-Husum

Af Alina Protsyk, Kandidat til Borgerrepræsentationen (RV)

Hvor er klubhuset til unge i Gadeladet/Voldparken?

Et stort problem i Husum er drengebander, som laver hærværk og begår kriminalitet. Det skal løses! Et sted at starte er at få et klubhus til de unge.

Projektgruppen ”Husum for alle” blev oprettet netop for at tage hånd om de unge, og der bliver gjort et stort arbejde, men der mangler tilbud, der er målrettet til de unge utilpassede.

I Helsingør har man fået unge væk fra gaderne. Der har man taget fat i de unge, fra de var ni og holdt på dem, til de var 17. De ansatte pædagoger, som kunne skabe gode relationer til drengene. De lod de unge indrette en klub, så de unge følte at klubben var deres. De hjalp de unge med at finde fritidsaktiviteter, fx boksning eller fodbold, og hjælper med kontingentet og udstyr, hvis det er et problem.

Der er mange gode initiativer i Husum, men de unge har svært finde ind i aktiviteterne. Københavns Kommune afsætter penge, men ofte er det dem, som allerede kan begå sig, der søger pengene.

Københavns Kommune bliver derfor nødt til at tage ansvar for at oprette et klubhus i Gadeladet/Voldparken for de unge under 18. Der står tomme erhvervslokaler. Der er afsat penge; måske er der penge nok. Der mangler sådan set bare, at de rigtige beslutninger bliver truffet.