Utrygheden ulmer i Brønshøj / Husum

Københavnerne er blevet et mere utrygt folkefærd. Også i Brønshøj og Husum. Overborgmester Frank Jensens (S) Tryghedsundersøgelse for 2017 siger det selv: Der sker i øjeblikket en negativ udvikling i trygheden, hvor flere og flere indbyggere er utrygge i deres nabolag og i aften- og nattetimerne. Byens overborgmester kan ikke tillade sig at sove i timen, for tiden er inde til at tage kontrollen tilbage, så københavnerne kan bo trygt. Jeg bor selv i et udsat byområde og deler københavnernes opfattelse af, at utrygheden er stigende. Vi bliver i stigende grad holdt vågne om natten af bilræs og larm, og der foregår åbenlys handel med narko mange steder i byen. Også antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet er steget. Antallet ligger nu på 82,7 anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Når halvdelen af københavnerne siger, at de har oplevet noget i årets løb, som har påvirket dem til at tænke mere over hvor og hvornår, der er trygt at færdes i byen, så er det grelt. Det er alt for mange, og sådan en by skal København ikke være. Jeg får henvendelser fra borgere, som oplever narkohandel og hærværk i deres nærområde uden at der bliver sat ind overfor problemerne. Det giver stor frustration. Derfor skal vi sætte ind med langt mere patruljering, både af politi, gadeplansmedarbejdere og Venstres foreslåede ordenskorps. Der skal også tænkes flere tryghedsskabende foranstaltninger ind i helhedsplaner og områdeløft. Det er påfaldende, så tavs overborgmesteren er i denne vigtige sag. Han taler om respekt for københavnerne, men det er ikke det, jeg ser bliver praktiseret for tiden. Mens beboerne bliver mere og mere utrygge udnytter de kriminelle, at politikerne sidder på hænderne og lader stå til. Lad os nu komme i gang, Frank Jensen. Venstre giver gerne en hånd med!