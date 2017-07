Verdensmester instruerede FIX-drenge

Frederikssund Fodboldgolf var stedet. Instruktøren var verdensmesteren i fodboldgolf, Ronnie Hansen fra Herning. De lærelystne U12-holdet fra Boldklubben FIX.

Ronnie Hansen havde taget turen fra Jylland for at udfordre sin nevøs fodboldhold. Ronnie, der er regerende verdensmester, og som netop i disse dage forsvarer sit VM-guld i Varde og Filskov fra 4.-7. juli, kender banen i Frederikssund godt, for han har spillet på den under DM i 2015.

Ronnie og drengene startede med teknisk træning og forskellig skudteknik. Ronnie Hansen lagde også vægt på drengenes mentale træning, som er afgørende både i fodbold og fodboldgolfens verden.

De nye skudteknikkker blev først testet på et træningshul, hvorefter det var tid til at prøve kræfter på banens 18 huller. De spændte drenge var mega seje, men det var dog verdensmesteren, der tog det sidste stik og lavede ”hole in one” på hul 18. Det gjorde han for øvrigt også gjorde til DM for to år siden.

– FIX er er en meget social klub, hvor de dygtige trænere gør meget ud af, at der er plads til alle. De bruger tid på at flytte hver enkelt spiller socialt og træningsmæssigt. Til den kommende sæson kan FIX-drengene godt tænke sig at få nye klubkammerater. Alle interesserede må meget gerne henvende sig til klubbens trænerteam, sagde den imponerede verdensmester Ronnie Hansen.

Fodboldgolf er en gentleman-sport med et fantastisk sammenhold blandt de danske og internationale spillere. Danmark sidder solidt på tronen og på verdensranglisten, hvor der danske flag på de fem første pladser. Ronnie Hansen er pt. placeret på andenpladsen.

Fodboldgolf er ved at blive udbredt verden over. Det kan spilles på eliteplan, men det er også en populær måde hygge sig på. Fodboldgolf kan spilles, når der skal laves sociale arrangementer med familie, venner og kolleger, siger Jette Pedersen fra Frederikssund Fodboldgolf.