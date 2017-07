Vi ska’ videre med vandtårnet

Med Budget 2017 blev der afsat 500.000 kr. til åbning af Brønshøj Vandtårn for kulturelle aktiviteter. Konkret skulle pengene bruges til bl.a. etablering af en ekstra flugtvej, niveaufri adgang for handicappede, og forskellige øvrige bygningstiltag.

I årets løb er det imidlertid kommet frem, at der er en række yderligere krav til tårnets istandsættelse såsom handicaptoilet, cykelparkering, parkeringspladser, øget belysning og affaldshåndtering, som samlet løber op i godt 1.5 mio. kr.

Vi i Venstre synes, at det er vigtigt at holde fokus – vandtårnet skal bruges til kulturelle aktiviteter og IKKE til erhverv eller beboelse, og det er vigtigt ikke at dræbe projektet på forhånd ved at sætte så mange ekstra krav og betingelser op, at vi aldrig når i mål. Derfor vil vi nu – inden budgetforhandlingerne – tage en ny runde om sagen i Teknik- og Miljøudvalget for at få belyst, om der vitterligt ikke kan dispenseres fra nogle af kravene. Såfremt det ikke er muligt, må vi kæmpe kampen for ekstrabevillingen ved budgetforhandlingerne.