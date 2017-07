Vilfort vender tilbage

I forrige sæson spillede Kasper Vilfort alle 30 kampe for Brønshøj Boldklub. Det gjorde han godt, og i ikke færre end ni kampe holdt han buret rent. Ambitionerne drev ham videre til Hvidovre IF – en af Brønshøjs konkurrenter i 2. division.

Efter en sæson hos konkurrenterne ytrede Kasper Vilfort et ønske om at vende tilbage til Hvepsene. Det ønske har Brønshøj Boldklubs sportschef Thomas Ibsen imødekommet.

– Da Kasper ringede og spurgte om muligheden for at vende retur til BB, var jeg ikke i tvivl om, at det var noget, vi skulle arbejde videre på, Kasper havde en god sæson i Brønshøj, har en seriøs indstilling til træning og var vellidt i truppen. Nu skal vi sammen bygge videre på Kasper som målmand, og så er det op til ham at bevise, at han skal være førstemålmand, siger sportschefen til boldklubbens hjemmeside.