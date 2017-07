Vind 3-dages ferie på 4-stjernet hotel

På Viva Hotel by Vier Jahreszeiten kan I tjekke ind på lækre, moderne værelser, når bilen er parkeret på jeres gratis parkeringsplads på nabohotellet (100 m).

Og så kan I ellers gå ombord i Nordtysklands helt store turistflagskib: Den imponerende middelalderby Lübeck, der er på UNESCOs liste over verdens kulturarv. I skal desuden glæde jer til at få serveret opholdets inkludererede middag på den flotte panoramarestaurant på nabohotellet (100 m), hvor der er udsigt over Lübecks imponerende tårne og røde tegltage fra alle borde såvel som tagterrassen.

Tips til ture

Holstentor – Lübecks skæve vartegn og den helt officielle indgangsport til Altstadt. Besøg bymuseet, som er indrettet i tårnene: 2 km.

Buddenbrookhaus – verdensberømt fra Thomas Manns Nobelprisbelønnede roman fra 1901: 3 km.

Tysklands tredjestørste kirke; Marienkirche stod færdig i år 1350 og måler fra gulv til loft 38 ½ meter: 3 km.

Café Niederegger – marcipanens hovedsæde, hvor man kan købe ALT i marcipan og få servering under lysekronerne i den gamle Marcipansalon: 4 km.

Timmendorfer Strand ved Lübeckerbugten, hvor man i sommersæsonen kan man leje en af de karakteristiske, tyske strandstole: 18 km.

Badebyen Travemünde med det gamle fyrtårn fra 1539: 22 km.

Hansapark – en af Tysklands største forlystelsesparker (sæson fra april til oktober): 29 km.

Ankomst:

Valgfri ankomst frem til 20. december 2017

eller i perioden 2.1.-14.9.2018.

Transport til og fra hotellet samt turistskat er ikke inkluderet i gevinsten.

Der udloddes et gavekort (værdi kr. 2.097,-) for to personer til ophold på Viva Hotel by Vier Jahreszeiten i Lübeck, indeholdende:

• 2 overnatninger

• 2 x morgenbuffet

• 1 x 3-retters middag på panoramarestaurant Highlight

• 1 x velkomstdrink

• Fri parkering på på Hotel Vier Jahreszeiten

• Fri Wi-Fi