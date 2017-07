Vind billetter til CHGP 2017

Den bedste måde at opleve motorsport på er naturligvis ”live”, hvor lyden fra de skrigende motorer blander sig med duften af varm metal, mens røgen fra de bløde racerdæk vælter ud af racerbilernes skærmkasser.

Nu har du mulighed for at vinde 2×2 weekendbilletter til CHGP den 5-6.august på Bellahøj Park.

Sammen med CHGP-ambassadør Tom Kristensen og flere andre professionelle racerkørere, vil Nicki Thiim og Marco Sørensen kaste glans over sommerens historiske motorsportsbegivenhed. Det store antal racerstjerner er hvert år et trækplaster ved Copenhagen Historic Grand Prix og vækker stor glæde hos organisationen, som kontinuerligt og målrettet arbejder på at stille et international idrætsanlæg til rådighed, hvor publikum og racerfans helt tæt på kan fejre, hylde og opleve de mange Europa og verdensmestre, som vi har i Danmark inden for ”idrætsgrenen” motorsport.

Siden 1996 har de historieske racermotorer kunnet høres i Københavns gade og for fjerde gang bliver arrangementet afholdt på Bellahøj. CHGP er desuden en kulturhistorisk fortælling om racerbilens udvikling fra motorsportens barndom til vor tids innovative el- og hybridbiler.

Udover selve racerløbet er der masser af aktivitet på inderkredsen. Firmaarrangementer, udstillinger, bilklubber, tilbehør, restauranter, boghandel samt mad- og drikkeboder– og legeplads til børnene.

For at deltage i konkurrencen skal du svare på følgende:

Hvornår blev der afholdt CHGP på Bellahøj første gang?

a. 2011

b. 2012

c. 2013

Svaret sendes til kon@bha.dk med mærket ”CHGP”. Du kan også sende svaret til Brønshøj-Husum Avis, Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. Svaret kan også lægges i postkasserne ved K.C Møbler og Bent på Ruten. Svaret skal være bladet i hænde senest fredag den 28. juli kl. 8.

Navnene på vinderne offentliggøres i avisen den 1. august.