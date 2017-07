Vind billetter til Grusomme mig 3

Gru mister sit arbejde, men finder en bror! Netop som alt synes at gå godt for Gru, hans nye kone Lucy og de tre adopterede piger Margo, Edith og Agnes, ramler det hele.

De bliver snydt af en ny superskurk ved navn Balthazar Bratt, og den fiasko fører til deres fyring som hemmelig agenter.

Grus Minions glæder sig, for de håber, at Gru vil genoptage sin kriminelle karriere. Da han holder sig til loven og familien, vælger de gule Minions at gå deres egne veje – hvilket fører direkte i fængsel.

Midt i ulykken får Gru imidlertid besked om, at han har en tvillingebror, som – uden hans vidende – er vokset op hos deres far i Freedonia.

Glæden over at finde sin forvundne bror bliver dog blandet med en vis misundelse, for Dru er i modsætning til Gru charmerende, rig og har en flot gylden manke.

