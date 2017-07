Vind familiebilletter til Tivoli

I år byder Tivoli ind til en sommer spækket med moderne og nostalgiske musikoplevelser og hæsblæsende nyheder. Gennem snart 175 år har Tivoli været et fristed for danskerne, og et besøg i Haven er for mange et fast programpunkt på sommerens ”to-do-liste”. Sommeren igennem er der dømt masser af familiehygge for store og små i Tivoli- anlægget, der byder på både sjove og vilde forlystelser, magiske koncerter og betagende onsdags- og lørdagsfyrværkerier.

Madkurv og forlystelser

Vidste du, at du kan have din egen mad med i Tivoli? Mange af Tivolis gæster bruger allerede Carstensens haveanlæg som rammen for frokoster og aftensmad, men mange er ikke klar over, at madkurven er mere end velkommen i Tivoli. Er du ikke til madkurv er Tivolis palet af restauranter et indbydende alternativ – her er for enhver smag og pengepung og plads til omtrent 10.000 spisende gæster.

Har du børnene med kan en frokost på Havens grønne plæner for eksempel kombineres med en tur i rutsjebanen Dæmonen, som netop har fået tilføjet en ny, digital dimension med virtual reality. De mindre fartlystne kan navigere i himmelrummet i den interaktive forlystelse Astronomen, hvor passagerne på flyveturen kan samle blinkende stjerner og aktivere lys og lyde.