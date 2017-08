16 mål i 3 kampe

Paulo Fernando er for alvor trådt i karakter i den røde Union-trøje. Med tre gange to scoringer i klubbens første tre kampe i Københavnsserien samt flere oplæg har han sin store andel i den succes, som klubben fra Genforeningspladsen har.

Den indledende 7-0-sejr over Tårnby FF blev fulgt op af 4-0 over Sundby og 5-2 over Rønne. Union havde som ventet ingen problemer med at slå Sundby på Kløvermarken. Større bekymringer var der med bornholmerne, der sidste sæson var et af de bedre hold. Union lagde et meget, meget tungt pres på Rønne fra start. Og i 1. halvleg var Rønne kun i Unions felt tre gange. Til gengæld tog deres målmand Piotr Sochaczewski godt for sig.

Men han var chanceløs, da Jeppe Brædder Madsen driblede forbi 4-5 mand og lagde bolden for fødderne af Mike Poulsen. Der var spillet 26 minutter.

Der var fuldkommen mod spillets fordeling, at Rønne syv minutter senere førte 2-1. Et forsvarskoks blev udnyttet, og derefter sparkede Marius Finsen gæsterne i front på et velplaceret spark.

Union nåede at komme igen før pausen. Paulo Fernando tryllede og rullede bolden med fodsålen, inden han prikkede bolden ind til 2-2.Efter pausen åbnede Mads Hadberg scoringen efter blot tre minutter.

Paulo Fernando og Uffe Troensegaard lukkede festen med kampens to sidste scoringer. Union-træner Morten Vinther var tilfreds: – Det er selvfølgelig fjollet, at de scorer to gang i 1. halvleg.

Nu skal vi følge op i de næste kampe. KFUM ude i Emdrup er altid svære, og HB har fået mange forstærkninger. Men det ser da lyst ud med denne start.