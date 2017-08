55 år med The Rolling Stones

Tirsdag d. 5. september lægger en af landets førende Rolling Stones-kendere vejen forbi Kulturhuset Pilegården for at fortælle historien om verdens største rockband

Foredragsholderen Mikkel Falk Møller er mangeårig musikjournalist hos DR og GAFFA og også fast kommentator i TV2’s Go Morgen Danmark. Han er en af landets største Rolling Stones-kendere og har set bandet live 15 gange over tyve år – og mødt hele Stones en enkelt gang. Der er spisning kl. 18-19 og foredraget begynder kl. 19.15. Prisen uden mad er 55 kr.