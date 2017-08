Åh nej, ikke sommerferielukning igen

Af Annette Mai Larsen, fællestillidsrepræsentant for de selvejende institutioner i København

Pædagoger, børn og forældre sagde nej, da sommerferielukning af institutioner blev forsøgt i 2011. Nu vil de Københavnske politikere igen lukke institutioner i sommerferien fra 2018.

Som ansat i en 0-6 årsinstitution var jeg en af dem, der var på arbejde i uge 29 og 30 i 2011. Min institution lagde hus til de børn, som havde fået sommerlukket deres institution. Det er nemlig ikke alle familier, der kan holde ferie i uge 29 og 30.

Når man har med børn at gøre, så er sommerferielukning ikke så enkelt, som det ser ud til på papiret. Det har kæmpe menneskelige og arbejdsmiljømæssige omkostninger.

Et lille vuggestuebarn finder tryghed i rutiner. Og tryghed og trivsel går hånd i hånd. Desværre skulle børnene indstille sig på nye omgivelser, rutiner, børn og voksne, da institutionerne var lukket i sommeren 2011. Og både børn og voksne var på mentalt og fysisk overarbejde i en periode, der normalt er præget af ro, nærvær og ekstra opmærksomhed.

At sommerferielukke institutionerne i 2018 kan koste 75 pædagogstillinger hele året. Og børnene vil få færre pædagoger i hverdagen. Det er ikke rimeligt over for familierne og pædagogerne. Så kære politikere, drop sommerferielukningen endnu engang.