Audition til lokalt børnekor

Alle med lyst til at synge inviteres til at komme. Koret er et tilbud om at deltage i et forpligtende, varmt og musikalsk korarbejde. Alle skal synge 1. vers af ”I østen stiger solen op”.

Kirkens to organister Bente Kiil Toftegaard og Martin Seier Pedersen glæder sig til at se og høre nye sangglade børn. Børnekoret er for børn der går i 2. -5. klasse. Det er et selvstændigt kor, men fungerer også som forskolen til Brønshøj Kirkes Pigekor. Korene medvirker bl.a. ved koncerter og gudstjenester i Brønshøj Kirke, deltager i korstævner og tager på korlejre og udenlandsrejser.

Korsangerne lærer en masse om hvad deres sangstemmer kan, lærer lidt om noder, synger mange herlige sange og både det klassiske og det rytmiske repertoire er med. Hver onsdag eftermiddag øves i Sognecentret, Præstegårdsallé nr. 5. Deltagelse er gratis, og korsangerne modtager kvalificeret musikundervisning. Til gengæld forventes det at man deltager aktivt i korets arbejde og arrangementer.

Yderligere oplysninger hos korleder Bente Kiil Toftegaard, og på Brønshøj Kirkes hjemmeside www.bronshojkirke.dk.