Bellahøj 21st Barking med i Sønderborg

Trods regn og mudder var det en fantastisk lejr, som satte spor i alle. Vejret er med til at sætte de personlige grænser på prøve, og en vigtig oplevelse ved at være spejder er, når man opdager, at man faktisk overkommer meget mere end man tror, man kan. Både hvad man personligt kan klare, og det allervigtigste: hvor meget man kan få lavet, når opgaverne løses i fællesskab, og alle løfter i flok og tager ansvar for fællesskabet.

Aktiviteter for alle

På sommerlejren oplevede de 12-16 årige spejdere blandt andet Adventurespejd-night, en hel nat med vilde udfordringer såsom kælkning i Sønderborg og 800 meter forhindringsløb. Juniorspejderne på 10-12 år besøgte Madtropperne, hvor deres evner inden for tilberedning af delikat spejdermad over bål blev udfordret og udviklet.

De sluttede lejren af med kæmpe-pudekamp med samtlige deltagere på deres egen alder. Minispejderne på 8-10 år satte pris på twister-boulder, hvor de prøvede klatring på væggene i en kube, og senere Ridderprøven, hvor deres snilde blev testet i 12 prøver såsom bueskydning og løb iført ringbrynje.

Gruppens yngste deltagere, mikrospejderne på 7-8 år, oplevede blandt andet de flotte landroverbiler fra Klan Rover, som de fik lov at klatre på og undersøge fra inderst til yderst, mens de hørte om ejernes vildmarksture i bilerne.

75 års jubilæum

– Inden spejderne rejste hjem, blev der ryddet pænt op efter lejren, så det næsten ikke var til at se, vi havde boet der i 9 dage, fortæller Iben der er gruppeleder hos spejderne fra Bellahøj.

– For selvom det er klamt at “gnatte” efter sig, hvor vi går og fjerner madrester og tabte plaststumper fra jorden, så er det er vigtigt at fjerne alt det, naturen ikke hurtigt selv kan nedbryde, inden man tager hjem. Vores er affald ikke det spor, vi ønsker at sætte som spejdere – naturen har vi kun til låns, og vi sætter stor pris på den, fortsætter Iben.

Midt i august starter spejderarbejdet for sæsonen 2017-18 i Bellahøj 21st Barking, og årets næste store arrangement er gruppens jubilæum. Der er gået 75 år siden spejdergruppen blev stiftet i 1942, og det skal fejres.

– Det bliver holdt den 3. september på vandtårnsgrunden på Brønshøjvej 29, og alle er velkomne til reception kl. 14-17. Vi serverer kaffe og kage og fortæller lidt om os selv, vores historie og fremtid. Der er spejderaktiviteter for børnene kl. 15-16.30. Vi glæder os til at fejre det med jer, siger Iben.