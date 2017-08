Bellahøjfestival satser på musik og fællesskab

– Vi satser på kvaliteten af musikken og på at skabe stemning og fællesskab mellem publikum på amfiteatret, siger arrangør Jesper Ravn Nielsen, der er primusmotor for femte år i træk.

Amfieatret er en lidt skjult perle i Brønshøj, placeret mellem Bellahøjs ikoniske højhuse, hvor publikum sidder på græsbeklædte trapper omkranset af høje træer.

Peter Sommer på sommerdagen

Festivalen er gået et hak op i størrelse i år med Nikolaj Nørlund , Peter Sommer og Bremer/McCoy som hovednavne. Det er stadig den dansksprogede musik, der er i højsædet, med nørdede pladevendere som Don Stener, Slickard Nickson og Dulfi Richards, der spiller plader i pauserne.

– Vi har ingen ambition at blive store, men vil gerne vokse støt og roligt, så vi kan være en festival uden lange køer og afslappet stemning, siger Jesper Ravn Nielsen.

Nanna tager Buster hjem til Brønshøj

Der er to nye tiltag på programmet: dels er det i sidste øjeblik lykkedes at booke Nanna. Nanna Lüders Jensen skrev som bekendt titelmelodien til Bille Augusts film ”Buster”, som udspiller sig i Brønshøj. Nanna har udgivet 12 soloplader siden debuten i 1982. Hun spiller fredag aften på festivalen.

Lørdag eftermiddag for børnene

Derudover er der et helt ny satsning på børnemusik under titlen School of Rock, hvor otte børnebands og solister lørdag eftermiddag spiller sange, som de selv har været med til at skrive. Halvdelen kommer fra det stærke musikmiljø på Brønshøj Skole, hvor der netop er blevet bevilget penge til et nyt studie. Der er fri entré for børn t.o.m. 15 år.

Hele lørdag eftermiddag fylder dj-duoen AvGodaw pauserne ud med klassiske børneplader fra 1959-87.