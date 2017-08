Bevar byens brændeovne

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

Forleden vågnede vi op til endnu et forbud fra den røde fløj på Københavns Rådhus. Denne gang er det byens godt 16.000 brændeovne, som SF, Enhedslisten og Alternativet vil forbyde med henvisning til de miljøgener, som brændeovnene forårsager. ”Langt de fleste tænder op i ovnene, fordi det hyggeligt. Og det går ikke længere”, lyder det fra de tre partier.

I Venstre er vi ærlig talt lidt trætte af al den forbuds-snak. I sidste uge var det dieselbilerne, der skal forbydes, i denne uge er det brændeovnene… Hvad bliver det næste ?

Vi anerkender selvfølgelig, at brændeovnene – især ovne af ældre dato – udleder skadelige partikler, og dét ønsker vi også at sætte ind over for. Men i stedet for at gå forbuddets vej foreslår vi, at Københavns Kommune genopliver den støtteordning, som Miljøstyrelsen tidligere har haft – hvor borgerne kan få tilskud til at udskifte gamle brændeovne med nyere og mindre forurenende modeller.

Dét, synes vi, er god miljøpolitik – og det går vi til budgetforhandlingerne for at få gennemført.