Bibliotekerne åbner den nye sæson for filmklubberne

På Brønshøj Bibliotek har 2700Filmklub temaet: Reformation og kristendom. Der lægges ud d. 12. september med filmen: ”Michael Kohlhaas”, der er instrueret af Arnaud des Palliéres og foregår i reformationstidens Tyskland, hvor hestehandleren Kohlhaas forgæves kæmper for at få erstatning for en adelig godsejers overgreb. Filmen indledes af Lone Jeppesen, lektor i historie og tysk.

Den næste film: ”Noah” er både et apokalyptisk drama og en intim familiehistorie. Det er filmatiseringen af den bibelske fortælling om Noah, arken og syndfloden. Russell Crowe ses i rollen som Noah, der ikke er begejstret for den rolle, Gud har pålagt ham, og filmen indledes af Kristina Schrøder, lektor i religion. Filmen vises d. 10/10 og er instrueret af Darren Aronofsky.

Den tredje film indenfor temaet vises d. 7/11, og det er: ”Rosens navn”, instrueret af Jean-Jacques Annaud. Det er den fremragende filmatisering af Umberto Eco´s roman, og den foregår i den dystre middelalder i 1400 – tallet. Det er en munke – detektiv thriller, hvor ligene ruller, og hvor munkedetektiven er op mod stærke religiøse kræfter. Filmen indledes af anmelder og krimiekspert Bo Tao Michaëlis.

I 2700:Filmklub beskæftiges man med spændingsfeltet mellem bog og film, så alle film har et bogforlæg.

På Husum Bibliotek i dokumentarfilmklubben dox:2700 åbner sæsonen med Sine Skibsholts film: ”Dem vi var”. Man følger en familie, der pludselig rammes af alvorlig sygdom, og må se i øjnene at det liv de kendte for altid er ovre. Instruktøren er gæst til debatten efter filmen, som vises d. 27/9.

Der fortsættes d. 25/10 med dokumentaren: ”Besøget” instrueret af Michael Madsen. For første gang har et filmhold fået adgang til FN´s Kontor for Anliggender vedrørende Det Ydre Rum, hvor rumforskere og rumorganisationer udforsker menneskets første møde med intelligent liv udefra. Efter filmen: Henning Afzelius, lektor i astronomi, matematik og fysik og tidligere vinder af Politikens Underviser pris! Den tredje dokumentar er Camilla Nielssons film: ”Democrats”, der vises d. 22/11. Igennem 3 år har instruktøren fulgt magtens centrum i Mugabes Zimbabwe.

Regeringsparti og opposition kæmper om indholdet af en ny forfatning, og filmens omdrejningspunkt er to politikere fra hver af de rivaliserende partier. Har de en chance for at lykkes i en politisk kultur mærket med årtiers mangel på demokrati? Instruktøren er med til debatten efter filmen. Instruktøren.

I dox:2700 er man selv med til at vælge filmene, og der er altid en gæst efter filmen og lægges vægt på debat og diskussionslyst.

Klubberne runder af d. 6/12 med et fælles arrangement: ”idealisten” af Christina Rosendahl. I 1968 styrter et amerikansk B-52 bombefly, lastet med fire brintbomber, ned ved den amerikanske militærbase i Thule, Grønland. 20 år senere opsøges en dansk journalist Poul Brink af en tidligere Thule arbejder, der hævder, at de sygdomme hans kollegaer nu dør af, skyldes oprydningsarbejdet.

Da Brink efterforsker historien, mødes han af en mur af tavshed. Susanne Simon, journalist og lektor i historie og dansk er aftenens gæst.

Man kan melde sig ind i filmklubberne via Brønshøj og Husum Bibliotekers hjemmesider, og det er næsten gratis! Programmer kan hentes på bibliotekerne.