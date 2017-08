Bliv viet under Copenhagen Pride Week

Københavns Kommune har i samarbejde med Copenhagen Pride arrangeret en række ekstraordinære vielser under Copenhagen Pride Week, der finder sted ml. 15.-19. august 2017. I løbet af de fem dage kan danske og internationale homoseksuelle par fejre deres kærlighed ved at blive viet et utraditionelt sted i byen, såsom Cirkelbroen og Ørstedsparken.

LGBTQIA-forkæmperne Hans Pilgaard, Rufus Gifford og Leonora Christina Skov vil stå for vielsestalerne for de par, der måtte ønske det. Kulturborgmesteren bakker op om initiativet:

– Med vielserne under Copenhagen Pride Week, kan forelskede par få en oplevelse for livet. Det at blive gift er noget helt særligt, og når det så tilmed foregår i Nordens Paris, under Copenhagen Pride Week og med stærke LGBTQIA-profiler i front, så kan det kun blive nogle romantiske og særlige dage, lyder det fra kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), der har ansvaret for vielser i Københavns Kommune.