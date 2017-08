Bluesrock med energi

Den københavnske sekstet Mighty Blues Band udgiver på fredag sit debutalbum, ’Standing By A Mountain’, udelukkende med egne kompositioner i en hårdtslående blanding af tung blues og sydstatsrock. Der er release party på rockklubben High Voltage i Boltens Gård i det indre København.

Mighty Blues Band, som har eksisteret siden starten af 2012, og forstår at leve drengedrømmene helt ud.

Det ser man nu resultatet af på bandets debutalbum, ’Standing By A Mountain’. En titel og en sang, som netop handler om at tage chancer, at gøre det, man brænder for og leve sine drømme ud uanset størrelsen af alle de forhindringer, der er på vejen.

Tung, groovy og storladen

Albummet, der er indspillet i Grapehouse Studio, hvor Dizzy Mizz Lizzy indspillede deres debutalbum, og hvor kunstnere som D:A:D, Tim Christensen, Thomas Helmig og Sko/Torp ligeledes har indspillet, er produceret af Emil Sauer, som hidtil har haft heavy metal og alternativ rock på sin samvittighed.

Alle numre på albummet er egne kompositioner, og tekstmæssigt holdes der fast i traditionen i det bluesrockede univers med sange om savn, smerte og svigt – og sange om at være drengerøv og give den fuld gas på ’the highway’ og til festen.

Musikalsk befinder man sig i de amerikanske sydstater med tung og groovy bluesrock og storladen sydstatsrock med masser af guitarsoloer, der med garanti kalder på luftguitar. Guitarerne og harmonierne krydres virkningsfuldt med autentisk mundharpespil.

Albummet er selvfinansieret og udgives på pladeselskabet Boulder’s Kiss som CD og kan streames og downloades via alle de gængse tjenester.