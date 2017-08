Bolden ruller i Brønshøj-Husum

Med næsten 2.500 medlemmer er boldklubberne Stefan, Fix, Union, Husum og Brønshøj stadig nogle af de tunge foreninger i Brønshøj-Husum forenede Sportsklubber. Selv om det ikke bliver til særligt mange danske mesterskabspokaler og medaljer – i modsætning til blandt andet judo, bordtennis, cheerleading og svømning – så står fodboldkulturen stærkt i bydelene.

Pudsigt nok er aktiviteten på fodboldbanerne altid mindst, når temperaturen er højest og bannerne grønnest. Men nu er sommerferien så småt ved at være forbi. Der skal igen spilles turneringsfodbold – startende med Brønshøj Boldklub sæsonpremiere i 2. division på lørdag kl. 15 hjemme i Tingbjerg mod B 93.

Brønshøj har de seneste uger forberedt sig til sæsonen. Klubbens ny tyske træner Michael Winter har kigget sit materiale an i en stribe træningskampe. Senest i to lokalopgør mod først Husum, der blev besejret med 4-2, og derefter i 1-1-kampen mod Vanløse i lørdags.

Sæsonstarten for de øvrige klubber starter først om to en halv uge for Union (i danmarksserien), Husum og Fix (i serie 1) og Stefan (i serie 2). Husum Boldklub skal dog allerede på tirsdag den 8. august kl. 18 møde NB Bornholm i Husumparken i 1. runde af den landsdækkende udgave DBU Pokalen. Brønshøj skal samme aften møde Tårnby FF på Vestamager Idrætsanlæg.

”Bolden ruller”, som den gamle landsholdsstjerne Harald Nielsen sang. Og i Brønshøj-Husum kommer det sædvanlig til at ske i særlig hektisk grad på Tingbjerg Idrætspark, Husumparken, Pilesvinget, Genforeningspladsen, Grøndal Multicenter og Folevadsvej/Rådvadsvej.